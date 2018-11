Hans de Jong komend seizoen trainer van BZC’14

De Jong is bezig aan zijn tweede seizoen bij zaterdagvierdeklasser Brakel. Vorig seizoen stapte hij in na een dramatisch verlopen seizoen voor Brakel, waarin de ploeg als laatste eindigde met nul punten. In zijn eerste seizoen pakte De Jong met zijn spelers 36 punten en eindigde Brakel als zevende. Dit seizoen staat het team met achttien punten uit zeven duels op de tweede plaats in de vierde klasse D en is er nog kans op de eerste periode.