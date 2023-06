Hardlopen staat nu op de voorgrond bij Bieke Schipperen uit Dussen

Hardlopen was iets dat ze erbij deed en waar ze heel goed in was. Inmiddels staat het op nummer één bij Bieke Schipperen (19) uit Dussen. ,,In Amerika is het naar de voorgrond gekomen.”

Ze wilde graag dat avontuur aangaan. In de Verenigde Staten combineert Bieke Schipperen sinds een jaar studie (ze gaat switchen naar de opleiding economie) en sport aan de Florida State University. ,,Ik kreeg de kans en dacht, ik ga het gewoon doen. Daar heb ik zeker geen spijt van”, zegt de telg van de hardloopfamilie Schipperen uit Dussen bij de NK atletiek voor junioren in Bergen op Zoom, waar ze zondag na een blessure haar rentree maakte.

Ik heb mijn niveau gewoon behouden, had ook niet per se een sprong verwacht Bieke Schipperen (19), hardloopster uit Dussen

Schipperen, een middellangeafstandsloopster met focus op 1500 en 3000 meter, moest wel wennen aan haar nieuwe omgeving. ,,Ik had eigenlijk verwacht dat ik er best makkelijk in zou rollen. In het begin vond ik dat toch lastig, al is het allemaal goed gekomen. De trainingen vallen me ook mee. Ik wist niet of ik makkelijk mee zou kunnen. Amerika staat toch bekend om het harde trainen”, aldus Schipperen, die haar verwachtingen door de overstap wat temperde.

,,Ik wilde mezelf de tijd geven om overal aan te wennen. Ik heb mijn niveau gewoon behouden, had ook niet per se een sprong verwacht. Volgend jaar hoop ik die stap wel weer te kunnen zetten. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik probeer er nu alles uit te halen. Al blijf ik wel nuchter en er realistisch in staan.”

Stressreactie in een middenvoetsbeentje

Bij de meisjes U20 had Schipperen als enige een inschrijftijd op de 5000 meter onder de 17 minuten staan. Op de baan van Spado ging ze in de hitte mee met de latere winnares Karlijn Mesman (17.33,02). Na negen minuten moest ze lossen en zakte de atlete uit Dussen ver terug naar achteren. Haar tegenvallende 18.47,94 kon ze na de race wel verklaren. Begin januari begon haar voet voor het eerst op te spelen. Het bleek een stressreactie in een middenvoetsbeentje en de afgelopen negen weken was ze uit de running. ,,Ik heb minder getraind, niet op de grond gelopen. Nu ben ik weer aan het opbouwen. Dit is pas mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Tot 3000 meter voelde het heel makkelijk en toen ineens kwam er een muur en was het klaar. Een risico dat ik toch maar genomen heb.”

Limiet EK U20 op de 3000 meter

Voor de 19-jarige hardloopster van de Oosterhoutse atletiekvereniging Scorpio kwam de NK atletiek voor junioren dit weekeinde eigenlijk nog te vroeg. Ze heeft echter op de 3000 meter, geen onderdeel dit toernooi, de limiet voor de EK U20 op zak. Een vereiste van de Atletiekunie voor uitzending in augustus naar Jeruzalem is deelname aan de NK. ,,En ik ben lichamelijk fit genoeg om te lopen, al ben ik zelf nog niet fit vanwege een gebrek aan training. De 5000 loop ik normaal één keer per jaar, het is voor mij best een grote uitstap. Maar ik heb op dit moment nog niet de snelheid en kracht om de 1500 meter te doen”, verklaart Schipperen, voor wie het lastiger is om vormbehoud te tonen omdat het collegeseizoen in Amerika niet synchroon loopt aan het Europese baanseizoen.

Het was haar laatste baantoernooi U20 in Nederland. Is de aansluiting bij de senioren straks makkelijk te maken? Schipperen: ,,Dat veld is heel breed. Op college ben ik al gewend om tegen oudere meiden te lopen, dus dat gaat me zeker helpen.”

Medailles Prins Hendrik en Attila Bij de NK atletiek voor junioren in Bergen op Zoom was er succes voor de Vughtse atletiekvereniging Prins Hendrik. Viggo Tijbosch won bij de jongens U20 twee keer zilver, op de 400 meter met en zonder horden. Op de vlakke afstand moest er een finishfoto aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Jay Beaart greep het brons bij het kogelslingeren en Jake Romijn werd derde bij het hoogspringen. Lise Romijn won bij de meisjes U20 zilver op de 200 meter. Marit Wiegerinck pakte brons op de 400 meter horden. Ook atleten van het Tilburgse Attila vielen in de prijzen. Tristen Strooper won het speerwerpen bij de jongens U18, voor zijn clubgenoot Mathijs van Os die het zilver mee naar huis nam. Van Os werd eveneens tweede bij het hoogspringen. Hanna van Baast won zilver op de 100 meter horden bij de meisjes U20.