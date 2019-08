Harrie Smolders wil terug naar de wereldtop: ‘Dat geeft mij de meeste voldoening’

Springrui­ter Van Grunsven wil in Dublin in voetsporen van ‘Tante Anky’ treden

10 augustus Springruiter Jens van Grunsven wil in de voetsporen treden van zijn tante Anky. Groot worden in de paardensport. Het 23-jarige talent uit Erp is hard op weg. De bondscoach neemt hem zelfs mee naar de FEI Nations Cup in Dublin.