Harry Schulting Games: Vetter en Braun op schema

Ze kon er twee races over 100 meter horden lopen in goede weersomstandigheden en in een competitief veld. Daarom deed Europees kampioene zevenkamp Anouk Vetter donderdag mee aan de vijftiende Harry Schulting Games in Vught.

Vetter (25) zegt bewust de Brabantse gezelligheid te hebben opgezocht om weer in haar wedstrijdritme te komen. ,,De eerste was nog moeizaam, op de tweede zat de spanning die ik nodig had”, aldus de meerkampster, die tevreden was met haar tijd van 13,53 seconden. Het leverde haar de derde plaats op bij de Harry Schulting Games. De winst op de 100 meter horden ging naar Nederlands kampioene Eefje Boons in 13,35.

Ook tienkamper Pieter Braun uit Terheijden kende op de werpnummers een goede generale voor de Hypomeeting in Götzis, dé meerkamp van het jaar naast het mondiale toernooi. Dat is dit jaar het EK in Berlijn. De 25-jarige atleet van AV Sprint uit Breda werd donderdagavond tweede bij het speerwerpen dankzij een persoonlijk record van 60,68 meter. Eerder op de middag had hij ook al een persoonlijk beste prestatie geleverd op het onderdeel discus. Die schijf vloog 47,83 ver.