Harry Schulting uit Vught treurt niet om verlies stokoude record: ‘Belachelijk dat het zo lang geduurd heeft’

Bijna 44 jaar heeft Harry Schulting het nationale record op de 400 meter horden in handen gehad. Tot Nick Smidt afgelopen weekeinde met zijn 48.36 onder de 48.44 van 67-jarige oud-atleet uit Vught dook. ,,Het was een mooi record, maar dit verandert mijn leven niet. Ben je gek.”

Harry Schulting is nu een kleine week nationaal recordhouder af. ,,Ach zoveel is er nu ook weer niet losgekomen”, klinkt het laconiek als je hem vraagt wat er gebeurt als na 44 jaar jouw 48.44 op de 400 meter horden uit de boeken is gelopen. ,,Je krijgt felicitaties en je wordt gecondoleerd”, is de brede range aan reacties. ,,Ik heb destijds in ieder geval iets gedaan, waar de mensen het nog steeds over hebben.”

September 1979 liep Schulting op de Universiade in Mexico City de tijd, die de vele jaren erna in eigen land niet eens werd benaderd. ,,Het is belachelijk dat het record niet eerder is gebroken”, zegt de atletiekliefhebber in hem. De vraag of hij blij of bedroefd moet zijn met het feit dat Nick Smidt hem heeft onttroond, heeft Schulting zichzelf niet eens gesteld. ,,Ik heb die 48.44 altijd gekoesterd als een mooi record. Gelopen in een periode waar ik met veel plezier aan terugdenkt. Misschien was het wel de mooiste tijd van mijn leven. In die zin, verandert dit mijn leven dus niet. Ben je gek.”

Club van 48

Contact met zijn opvolger Nick Smidt is er nog niet geweest. ,,Dat gaat waarschijnlijk eind dit jaar gebeuren.” Meer wil de man die door het leven gaat als de Sporter van de Eeuw in de gemeente Vught, er niet over zeggen.

Het heeft vermoedelijk te maken met de Club van 48 die Schulting en zijn voormalige pupil Thomas Kortbeek ooit in het leven hebben geroepen. Bedoeld voor Nederlandse atleten die de 400 horden in ‘de 48 seconden’ hebben gelopen. Tot voor dit weekeinde waren hij en Kortbeek de enige leden van die Club. ,,We hebben er nu in ieder geval een nieuw lid bij. Dat is een feestje waard. En met een derde lid erbij wordt het sowieso een stuk gezelliger in de club.”

Records gaan over tijden. Laat dat nou net iets zijn wat Schulting nog het minst boeit als hij praat over zijn liefde voor de hordennummers. ,,Als ik naar atletiek kijk, gaat het me niet zozeer om de snelheid. Ik wil vooral genieten van de schoonheid van de techniek. Op mijn 67ste spring ik niet meer over hekjes, maar als ik bij mijn rondje door het bos voorbij een paaltje loop, kan ik de verleiding niet weerstaan om er even met één been overheen te zwaaien en het weer mooi bij te trekken.”

Onder de 48

Het stoorde Schulting dat in eigen land nooit serieus werk is gemaakt van het opleiden van nieuwe 400 horden-toppers. Zelf gidste hij Kortbeek bij zijn eigen club Prins Hendrik in 2003 naar een tijd onder de 49 seconden: 48.95. Inmiddels waait er een andere wind bij de Atletiekunie. ,,Er komen goeie jongens aan. Ik hoop dat er snel iemand onder de 48 duikt. Dat beginnen we internationaal ook weer een beetje mee te tellen.”

Volledig scherm Harry Schulting: 'Op mijn 67ste spring ik niet meer over hekjes, maar als ik voorbij een paaltje loop, kan ik de verleiding niet weerstaan om er met mijn been overheen te zwaaien.' © Twitter