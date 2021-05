Hartogs bekroont zijn uitstapje met een clubrecord op de marathon, en dat met een ‘slechte haas’

In 1988 deed Wim van Heeswijk in Helmond er twintig seconden te lang over om het clubrecord op de marathon te verbeteren. Een nieuwe kans deed zich een paar weken later voor, in Etten-Leur.

Alle ongeschreven wetten binnen de atletiek zeggen echter: moet je nooit aan beginnen, het kan alleen maar slechter uitpakken. De DAK-atleet logenstrafte dat, kwam na 2 uur 28 minuten en wat secondes over de eindstreep – zo’n vier minuten sneller dan in Helmond. Komt nog bij: de Drunenaar was al 46 jaar. Bovendien kwam van rusten voor zo’n optimale prestatie weinig terecht: zijn baas verwachtte dat de metselaar elke werkdag een slordige duizend stenen omzette in muurtjes.

Dat verhaal blijft voor de eeuwigheid, het clubrecord niet: afgelopen zondag verpulverde Rick Hartogs (31) dat in Milaan: 2.23.18.

Focus

De naam van Wim van Heeswijk had de Bosschenaar regelmatig op de clubrecordlijst gezien. ‘Jij gaat daar een keer verdwijnen’, had de atleet zich voorgenomen. Maar dat het dit jaar al zou gebeuren, had de militair – hij verzorgt geneeskundige opleidingen – niet verwacht. ,,Ik focus me vooral op afstanden tussen de 1500 meter en de halve marathon. Vanwege corona was mijn wedstrijdagenda leeg. Dus was het een mooie gelegenheid om me in de winter op een andere manier uit te dagen: de marathon.”

Toch had Hartogs enige vrees. Niet alleen omdat het zijn vuurdoop was en de verhalen over de man met de hamer al genoeg had gehoord, onder meer van Greg van Hest. ,,Je maakt veel meer kilometers, bouwt daarmee duurvermogen op. Maar, en daar was ik bang voor, je boet dan wel aan snelheid in op de middellange afstanden.” Dat bleek een misvatting. ,,Ik heb nog een keer een wedstrijd over drie kilometer gelopen, ging er vijf seconden af van mijn pr.”

De haas

In Milaan eindigde Hartogs als 38e. ,,De elite stond aan de start. De snelste liep net onder de 2.03.” Met de mannen ging de DAK’ker niet mee. ,,Ik heb me gefocust op de snelste vrouw. Die zou onder de 2.20 finishen. Daar had ik vooraf mijn zinnen op gezet.”

Dat is dus niet gelukt. ,,De haas deed zijn werk niet zo goed, wisselde te veel van tempo. Ik had telkens het idee als het sneller ging: in zijn kielzog blijven. Dat brak me op, na 23 kilometer kreeg ik het al knap lastig.” Toch is Hartogs tevreden. Sterker nog: ,,Deze ervaring neem ik mee, ik kan nog veel sneller.”