HC Den Bosch al gestart met nodige herstelwerk

Den Bosch geloofde gisteren in een stunt tegen Bloemendaal. En dat was gezien de knappe zege op de recordkampioen in maart (1-0) en de sterke reeks van zeven overwinningen in de laatste duels in de Tulp Hoofdklasse niet vreemd. Daarnaast: wat heb je als ploeg te verliezen als je voor het eerst in twintig jaar weer meedoet aan de play-offs om de landstitel?