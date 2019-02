HC Den Bosch eindigt als vierde in zaalfinale

Tijd weer grootste vijand van Jeffrey Herlings

28 januari Vijf weken voor de start van het WK-seizoen voor de motorcrossers is er slecht nieuws voor Jeffrey Herlings. De regerend wereldkampioen viel tijdens zijn seizoensvoorbereiding in Spanje en heeft meerdere breuken opgelopen in zijn rechtervoet. Voor de zoveelste keer tijdens zijn carrière is de tijd de grootste vijand van de crosser uit Oploo.