HC Den Bosch gaat onderuit bij Oranje-Rood, Kampong revancheert zich tegen HC Tilburg

Eerder dit seizoen speelden Den Bosch en Oranje-Rood in een spectaculaire wedstrijd in Den Bosch tegen elkaar gelijk: 2-2. Het duel tussen de nummers nummers zes en zeven van de hoofdklasse ging gisteren een tijd lang gelijk op, tot Job Scheffers Oranje-Rood een kleine tien minuten voor rust op 1-0 zette. In de tweede helft liepen de Eindhovenaren verder weg bij Den Bosch via Sander Baart en Sheldon Schouten, die beiden uit een strafcorner scoorden. Pas in de slotfase deed Den Bosch iets terug via Kars Schreuders: 3-1.

Oranje-Rood komt door de zege op Den Bosch langszij op de ranglijst. Beide ploegen hebben 20 punten uit 14 wedstrijden en delen daarmee de zesde plaats. Het gat met plek vier, goed voor de play-offs, is met 8 punten aanzienlijk. Den Bosch speelt zondag de volgende wedstrijd in de hoofdklasse, dan komt nummer 2 Kampong op bezoek.

Tilburg

Kampong begon getergd aan het duel. De ploeg uit Utrecht had iets recht te zetten tegen HC Tilburg. Eerst was daar in september coronagate met Jip Janssen, die niet speelgerechtigd bleek vanwege een positieve uitslag die hij ontving in de rust van het duel in Tilburg. Het duel werd overgespeeld, Kampong kreeg drie punten in mindering en ook nog een geldboete. Duel twee op de Oude Warande eindigde in een gelijkspel 1-1 waardoor Kampong in totaal vijf punten verloor.

De thuisploeg schoot uit de startblokken, mede door zwak verdedigen van HC Tilburg. Ties Ceulemans zette Kampong al in de eerste minuut op voorsprong: 1-0. Zoals vaker dit seizoen rechtte de ploeg van Jeroen Delmée de rug, met goed en verzorgd spel. Toch kregen de bezoekers pas na een half uur spelen de eerste kans. Jair van der Horst ontving op kop cirkel de bal, controleerde, draaide en schoot. Maar Bas Scheer stond te wachten bij de paal. Hij kreeg zijn stick niet tegen de bal.

Geen wederopstanding

De eerste kans in de tweede helft was voor HC Tilburg, maar Miel van den Heuvel stuitte op Kampong-goalie David Harte. Door balverlies van Greg Nolan op het middenveld kon Kampong een tegenaanval inzetten waaruit Sander de Wijn, die in Tilburg ontbrak vanwege een blessure, al vallend scoorde. HC Tilburg, dat Jip Krens na blessureleed weer zag terugkeren. bleef onverzettelijk en strijden tegen de nummer twee die sinds het puntenverlies in Tilburg alles had gewonnen. Maar de ploeg van Delmée bleek niet in staat in een wederopstanding zoals afgelopen zondag toen een 0-3 achterstand tegen Oranje-Rood werd omgebogen in een 4-3 zege.

Bij de 3-0 van Derck de Vilder, ook scorend op de Oude Warande uit een strafcorner, was het duel definitief beslist. Ook Jonas de Geus kwam nog op het scorebord en zo won Kampong uiteindelijk vrij gemakkelijk van HC Tilburg. Revanche was een feit.