HC Den Bosch geeft overwinning in slotfase weg tegen Oranje-Rood: ,,Ik denk dat Oranje-Rood niet veel te vertellen had”

Net als twee weken terug tegen Bloemendaal draaide HC Den Bosch in het duel met Oranje-Rood een 0-1 achterstand in het laatste kwart om in een 2-1 voorsprong. En net als toen ging het ook gisteravond in de slotminuut mis (2-2). Al was de klap nu een heel stuk groter.

Het was een déjà vu, maar ook weer niet. Waar coach Marc Lammers en aanvaller Jaïr van der Horst na het late gelijkspel tegen Bloemendaal monter toegaven te kunnen leven met een punt, droop gisteren het chagrijn en ongeloof van de gezichten van de Bossche hockeyers af. De 2-2 van Max de Bie in de laatste seconden voelde als een dreun, maakte aanvoerder Imre Vos in woord en gebaar duidelijk. ,,Ik denk dat Oranje-Rood niet veel te vertellen had hier. We verdienden deze gewoon te winnen.”

Net als tegen landskampioen Bloemendaal kwam Den Bosch gisteravond al snel op achterstand, waarna het lang duurde voordat de Bossche hockeyers wat terug konden doen. Maar waar Bloemendaal het spel dicteerde na de 0-1, draaide Den Bosch gisteravond Oranje-Rood juist de duimschroeven aan. Wie aan de Oosterplas aanwezig was zag na de openingstreffer van Jelle Galema nog amper kansen voor de bezoekers uit Eindhoven. Strafcorners? Oranje-Rood, dat de eerste twee competitiewedstrijden won, kreeg er niet één.

Spelopvatting

Dat lag deels aan de spelopvatting van ‘OR’, dat afgezien van de eerste tien minuten niet naar de Oosterplas leek te zijn gekomen om lekker te hockeyen, maar vooral aan Den Bosch, dat zich snel oprichtte en in het restant van de wedstrijd de baas was. De thuisploeg mocht de bal hebben, zocht de aanval en vooral na rust speelde de wedstrijd zich geregeld op de helft van Oranje-Rood af.

Eigenlijk deed Den Bosch weinig verkeerd, maar één ding lukte lange tijd niet: scoren. Dat het zo lang 0-1 bleef was vooral de verdienste van goalie Pirmin Blaak, die steeds een antwoord had op schoten van Van der Horst, Paul Kaufmann, Hidde Parlevliet, Koen Bijen en de strafcorner van Jeremy Hayward. ,,Maar ik heb altijd vertrouwen gehouden dat we het nog zouden omdraaien”, zei Vos. ,,Wij zijn gewoon conditioneel sterker dan andere teams, dat zag je tegen Bloemendaal en dat zag je nu ook.”

Wotherspoon

Dylan Wotherspoon bewees in het vierde kwart het gelijk van Vos, door binnen een minuut de 1-1 en 2-1 binnen te schieten en het publiek aan de Oosterplas te laten ontploffen. Tot De Bie zich met wanhoopsschot Den Bosch alsnog de eerste zege van het seizoen door de neus boorde. ,,Hoe die ook valt... Dat moeten we maar eens goed met elkaar gaan bekijken”, zei Vos hoofdschuddend. ,,Tegen drie hele goede tegenstanders hebben we laten zien dat we erbij horen en minstens even goed zijn. Je ziet dat het tegen de play-offteams echt allemaal net goed moet vallen en dat gebeurt drie keer niet. We halen twee keer een punt, we spelen goed, maar we moeten nu echt een keer gaan winnen.”

Dat moet zondag dan maar gebeuren bij Voordaan, de club die vorig seizoen zo verrassend promoveerde ten koste van HC Tilburg. Een ploeg bovendien waarvoor die promotie helemaal geen must was. Dus heeft Voordaan, op papier het zwakste team in de competitie, niets te verliezen en zal elke thuiswedstrijd als een feestje voelen. Een recept voor een mogelijk vervelende uitwedstrijd? Vos haalt zijn schouders erbij op. ,,We gaan daar gewoon spelen zoals we tegen de topploegen doen: vol gas en eroverheen proberen te klappen. Van extra druk is geen sprake. Ook nu we nog steeds niet gewonnen hebben.”

Scoreverloop: 8. Galema 0-1, 51. Wotherspoon 1-1, 52. Wotherspoon 2-1, 59. De Bie 2-2.