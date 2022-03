HC Den Bosch herstelt zich van zeperd tegen HGC, maar vergeet Pinoké pijn te doen

De mannen van HC Den Bosch hebben het meest spectaculaire kwart van het seizoen al gespeeld. Zoveel is zeker na het eerste wedstrijddeel gisteren in het Amsterdamse Bos. Na een furieus eerste kwart stond Den Bosch met 2-3 aan de leiding, door goals van Tijmen Reijenga, Ruben Versteeg en Hidde Parlevliet. ,,Aan beide kanten werd elke fout keihard afgestraft”, zag Eric Verboom.

Vorig jaar lukte het Den Bosch om stand te houden bij Pinoké na een 2-3 ruststand. Dit keer kwam de thuisploeg via het Belgische strafcornerfenomeen Alexander Hendrickx alsnog langszij: 3-3. ,,Maar daarvoor hebben wij al twee grote kansen gemist op de 2-4", aldus Verboom. ,,Eerst uit de rebound van een strafcorner door Tijmen Reijenga, daarna door Koen Bijen die bij een uitbraak de bal had moeten afleggen op Ruben Versteeg. Had-ie dat gedaan, dan was het 2-4 geweest. Pinoké was echt rijp voor de sloop. Maar we hebben verzuimd de wedstrijd te killen.”

Verboom baalt dus van het resultaat. Maar in het licht van de zwakke pot tegen HGC is hij ook blij. ,,Veel jongens die tegen HGC dramatisch waren, lieten zich vandaag goed zijn. En we misten ook nog Paul Kaufmann”, wijst Verboom op de Duits international die donderdag met een hamstringblessure uitviel en weken absent is. ,,Pinoké is toch de meest scorende ploeg van de hoofdklasse, won vorige week nog van Bloemendaal. De manier waarop we ons vandaag hebben laten zien, moet de manier zijn waarop de hele tweede seizoenshelft gaan spelen.”