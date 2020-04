HC Den Bosch kaapt sterspeelster Nunnink weg bij Oranje-Rood

120-voudig international Nunnink is geen onbekende voor HC Den Bosch-coach Raoul Ehren. De oefenmeester leidde Jong Oranje met Nunnink in de gelederen in 2013 naar de wereldtitel. ,,Bij HC Den Bosch halen we niet vaak speelsters van buitenaf, maar Laura wilden we er heel graag bij hebben. Ze is een hele complete speelster, waar we de komende jaren hopelijk veel van kunnen genieten. Ze is een fijne toevoeging aan onze selectie en kan helpen bij het verder opleiden van onze talenten.”