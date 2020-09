HC Den Bosch komt niet onder de druk van Bloemendaal uit

Wereldtop komt naar corona­proof biljart­toer­nooi in Nistelrode, Ziggo Sport zendt drie dagen lang uit

14 september Geen publiek of spelersvrouwen, maar wel drie dagen lang tv-uitzendingen op Ziggo Sport. Met de eerste Driebanden Challenge in Nistelrode heeft de Stichting BEN (Biljart Evenementen Nederland) een volgens eigen zeggen volledig coronaproof topevenement op touw gezet, waar eind november veel wereldtoppers in het driebanden op af komen.