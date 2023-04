HC Den Bosch legt beslag op tweede plek (en dat is toch best lekker)

HC Den Bosch heeft in aanloop naar de play-offs nog wel wat dingen aan te scherpen, zei coach Marieke Dijkstra vorige week. Gisteren tegen Pinoké bleek dat de strafcorner één van die zaken is. Zelden dit seizoen liep de corner namelijk zo stroef bij de Bossche hockeysters. Gewonnen werd er wel: 2-1.

Hoeveel het er waren geweest? Elf, twaalf? Marieke Dijkstra was de tel ergens in de loop van de wedstrijd tegen Pinoké een beetje kwijtgeraakt. En heel vreemd was dat ook niet. Want wat een boel strafcorners kreeg HC Den Bosch gisteren aan de Oosterplas.

Uiteindelijk zat Dijkstra er niet heel ver naast: het waren er elf. En alleen de tweede ging erin, door een bekeken push van Frédérique Matla. Of de corner toevallig één van de verbeterpunten is voor de play-offs over tweeënhalve week beginnen? Dijkstra lachend: ,,Dat lijkt me na vandaag duidelijk. Maar, als ik ook iets positiefs mag noemen: in de vorige wedstrijden haalden we bijna geen strafcorners. Dat hebben we dit keer wel heel goed gedaan.”

Nog even spannend

Dat Den Bosch het zich kon permitteren om zoveel corners te missen, zegt veel over de wedstrijd van gisteren, die al in een veel vroeg stadium beslist had moeten worden. Pas tien minuten voor tijd werd het 2-0 door Joosje Burg, waarna Josephine Murray het zowaar nog even spannend maakte.

Tegenstander Pinoké, vijfde op de ranglijst, had in theorie nog een kans op het halen van de play-offs, al was die mogelijkheid wel erg klein geworden door de overwinning van Hurley op HGC zaterdag (2-0). Pas na rust leek Pinoké echt te beseffen dat het nog ergens om speelde, want daarvoor liep het alleen maar achter Den Bosch aan.

Quote Natuurlijk, als je die kans krijgt wil je ’m ook pakken. En je speelt daardoor straks toch die tweede play-offwed­strijd hier thuis Marieke Dijkstra, coach

Dat de thuisploeg gretig oogde zal waarschijnlijk ook iets te maken hebben gehad met een resultaat uit een zaterdagwedstrijd. Omdat Amsterdam punten verspeelde tegen het HC Tilburg van Ageeth Boomgaardt en Maartje Paumen, gloorde voor Den Bosch namelijk plots de tweede plek op de ranglijst.

Vorige week gaf Dijkstra nog aan dat het haar niet veel uitmaakte of Den Bosch nu tweede of derde zou worden. Maar nu de tweede plek was overgenomen, gaf ze ruiterlijk toe ‘dat dat toch lekker was’. ,,Natuurlijk, als je die kans krijgt wil je ’m ook pakken. En je speelt daardoor straks toch die tweede play-offwedstrijd hier thuis. Maar wat het ook fijn maakte: we hadden vandaag ineens iets om voor te spelen. De wedstrijd kreeg daardoor toch een iets andere lading. Ik denk dat dat in deze fase van het seizoen niet verkeerd was.”

Scoreverloop: 21. Matla 1-0 (sc), 50. Burg 2-0, 56. Murray 2-1.