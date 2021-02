HC Den Bosch-middenvelder Van Geffen breekt elleboog bij schaatsuitje en ligt er twee maanden uit

Adempauze komt als geroepen voor door blessures geteisterd Heroes Den Bosch

14 februari Het piepte en het kraakte de voorbije weken bij Heroes Den Bosch. Blessures in de selectie, nederlagen in Den Helder, Zwolle en Groningen en miraculeuze ontsnappingen tegen Feyenoord Basketball en bij BAL in Weert. De komende interlandbreak is een welkome adempauze voor de Bossche basketbalploeg.