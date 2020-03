HC Den Bosch onthoudt zich van hockey

Moeilijk was het besluit om de deuren van het clubhuis een paar dagen dicht te houden niet, zegt voorzitter Rob Almering. ,,Als er wordt gekozen voor sociale onthouding, dan moet je daar in meegaan”, zegt hij. ,,We hebben afgesproken dat we tot en met maandag geen wedstrijden spelen. Ook de trainingen gaan niet door. Je moet het niet opzoeken.”

En na 16 maart? Dat is nog gissen. ,,Maandag komt de Veiligheidsregio weer bij elkaar.” Almering wil de uitkomst van dat overleg afwachten. ,,Op basis daarvan bepalen we wat we daarna doen.”

Over het inhaalprogramma verwacht de voorzitter al eerder duidelijkheid. ,,Dat gaat allemaal in samenspraak met de bond, maar ik denk in de loop van deze week al iets te horen. Hoe eerder, hoe beter.”

Puzzel

Bij de topteams van Den Bosch weten ze dat het een puzzel wordt om alle afgelaste wedstrijden weer in te halen. Vanavond zouden de vrouwen in de kwartfinales van de Gold Cup tegen HGC spelen en zondag zou de koploper van de hoofdklasse op bezoek gaan bij nummer twee SCHC.

De mannen hadden een belangrijk dubbelweekend voor de boeg, met morgen thuis de kraker tegen Bloemendaal en zondag een uitwedstrijd bij Hurley. Dat gaat dus allemaal niet door. In tegenstelling tot alle duels in de hoofdklasse en Gold Cup waaraan géén Brabantse teams deelnemen. Het opmerkelijke gevolg hiervan is dat bij de mannen sommige clubs wél een dubbelweekend spelen en andere weer niet. HGC, dat morgen tegen Pinoké speelt, ontvangt zondag Kampong, dat op vrijdag vrij is. Saillant: beide teams zijn in de race voor een plek in de play-offs.