HC Den Bosch onttroond: hockeysters Amsterdam pakken de landstitel

Na vier minuten spelen tipte Charlotte Vega de 0-1 binnen en nog geen tien minuten later verdubbelde Kitty van Male de voorsprong uit een strafcornervariant. Van Male had later in de eerste helft nog de 0-3 op haar stick, maar zij sloeg met de backhand over. Later mocht Den Bosch Ireen van den Assem dankbaar zijn dat zij met een redding op de doellijn de derde Amsterdam treffer voorkwam.

Onder druk uit

Sinds Den Bosch in 1998 voor het eerst landskampioen werd, pakte het altijd een prijs. In de jaren dat het de landstitel misliep (2009 en 2013), kroonde het zich wel tot Europees kampioen. Daardoor staat is het eerste prijsloze seizoen in 21 jaar een feit. Amsterdam, dat in het Paasweekend al de Europa Cup won, pakt de eerste landstitel sinds 2013 en de twintigste in totaal. In vier van de vijf duels die het dit seizoen tegen Den Bosch speelde, was het de sterkte. Alleen in september vorig jaar won de uittredend landskampioen, thuis met 2-0. In de afgelopen maanden werd door Den Bosch in het Wagener stadion drie keer verloren; een keer in de competitie, een keer in de Europa Cup en dus een keer in de play-offs.