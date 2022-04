HC Den Bosch prolongeert Europese titel niet na zinderende finale met Amsterdam

Beide teams bleven aan elkaar gewaagd, hoewel dat er voor Amsterdam niet naar uitzag deze EHL. De ploeg van coach Robert Tigges kende een moeizaam verloop met winst na shootouts en een nipte zege op Junior FC in de halve finale. HC Den Bosch won met gemak van het Pegasus (9-0), waarna Gantoise met 2-0 werd verslagen.

De goede vorm trok de thuisploeg direct door in het Wagener Stadion. Het leidde in de vijfde minuut tot de zevende EHL-goal van Frédérique Malta, die vrij voor doelvrouw Anne Veenendaal opdook na een listige bal van Noor Omrani. De spits faalde niet: 1-0. Veel grote kansen waren er niet in het eerste kwartier, maar Joosje Burg kreeg nog een goede mogelijkheid nadat zij zichzelf knap had vrijgespeeld. Burg haalde uit met haar backhand, maar ze schoot net naast.

Achtste goal Matla

In het tweede kwart raakte HC Den Bosch de kluts kwijt. Amsterdam kwam via Filiz Tuzgöl die geheel vrij stond bij de tweede paal langszij: 1-1. Maar uit het niets, na een goede onderschepping van Margot van Geffen kwam HC Den Bosch opnieuw op voorsprong. Van Geffen zette een versnelling in, haalde de achterlijn en gaf voor. Matla stond bij de tweede paal om de tweede van de middag te maken: 2-1.

Shootouts

Opnieuw toonde Amsterdam veerkracht. Dit keer via Fay van der Elst die een hoge bal knap aannam en zichzelf vrijspeelde richting de cirkel. Ze haalde verwoestend uit en scoorde: 2-2. Doelpunten vielen niet meer in het laatste kwart, dat enorm spannend was. Wie deelde de genadeklap uit? Niemand. Een Bossche en Amsterdamse strafcorner in de slotminuut werden met succes aangevochten. In de absolute slotseconde kreeg Den Bosch alsnog een corner, maar Amsterdam verdedigde uitstekend.

Dus viel de beslissing na shootouts, waar Amsterdam al ervaring mee had deze EHL tegen Club de Campo uit Madrid. Noor Omrani miste de beslissende shootout (2-3 voor Amsterdam) waardoor Amsterdam zich de beste van Europa mag noemen voor in ieder geval komend jaar.

Scoreverloop: 5. Matla 1-0, 18. Tuzgöl 1-1, 25. Matla 2-1, 41. Van der Elst 2-2.