HC Den Bosch stelt orde op zake na onverwachte achterstand

De vrouwen van HC Den Bosch keken vrijdagavond in de Livera Hoofdklasse bij rust tegen een onverwachte achterstand aan bij laagvlieger Bloemendaal (2-1). Maar in de tweede helft stelde de ploeg van Raoul Ehren orde op zaken: 2-4.

Wat er mis ging in minuut 29 en 30 waarin Bloemendaal een 0-1 achterstand omboog in een 2-1 voorsprong? Ehren reageert er wat laconiek op. ,,Eerst ging er een goede strafcorner in, daarna vond Bloemendaal na een aanval op rechts in een volle cirkel een vrijstaande speelster. Dat kan een keer gebeuren. Vaker dan die twee keer is Bloemendaal niet in onze cirkel geweest. Ze hebben een hoog rendement gehaald, dat moet je ze nageven.”

Via identieke corners naar de overwinning

Den Bosch hield het vertrouwen en trok na de onderbreking alsnog de zege naar zich toe. Dat gebeurde op een wijze die Ehren kon bekoren. Bij de 2-2 liep Maartje Krekelaar een paar tegenstanders voorbij en ronde vervolgens koeltjes af. In het vierde kwart pushte Ireen van den Assem Den Bosch met ‘twee identieke corners’ naar de overwinning.

Drie punten in de tas en weer terug naar het zuiden, zou je zeggen. Maar de Bossche vrouwen bleven vrijdagavond in de Noord-Hollandse kustplaats. ,,We hebben van de nood van op vrijdag spelen in Bloemendaal een de deugd gemaakt en verblijven hier twee nachten”, legt Ehren uit. De reden laat zich raden: zijn selectie is door alle trips van het Nederlands team pas kort bij elkaar. Ehren: ,,Hiermee konden we dus een soort van inhaalslagje maken. En ons ook goed voorbereiden op de wedstrijd tegen Amsterdam van zondag.”