HC Den Bosch terug aan kop na ruime zege op HGC

HC Til­burg-spe­ler Van der Horst: ‘We zijn op details afgestraft’

16 november Bij de hockeyers van HC Tilburg heerst na het verlies bij buurman HC Den Bosch (3-1) het gevoel dat er best een punt in had gezeten. ,,Als je hier net wat scherper bent, haal je wel een resultaat’’, zegt Jaïr van der Horst.