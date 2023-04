HC Den Bosch vergeet de gele rokjes, maar plaatst zich tegen Bloemendaal wél voor play-offs

De hockeysters van Den Bosch werden na de wedstrijd op het veld met een bloemetje gehuldigd voor het behalen van de Europese clubtitel op tweede paasdag in Amstelveen in de European Hockey League (EHL). Het ‘tussendoortje’ tegen laagvlieger Bloemendaal verdiende naarmate de wedstrijd vorderde nou niet direct de schoonheidsprijs.

Tempo en niveau vallen terug

Goed doorzetten van Frédérique Matla en een door Joosje Burg van richting veranderde strafcorner van Sanne Koolen zorgden in het eerste kwart voor de eerste twee en naar later bleek ook de laatste goals van de wedstrijd. Daarna vielen het tempo en het niveau behoorlijk terug.

,,Blij dat we snel die 1-0 en 2-0 maakten. Onze focus lag de afgelopen tijd toch vooral op de EHL”, probeert Burg na de wedstrijd de terugval te verklaren. ,,Zo’n thuiswedstrijd tegen een toch wel taaie ploeg als Bloemendaal moet je gewoon winnen. Niet zo gek dat het een moeizame, maar toch ook vrij makkelijke 2-0 is geworden. Maar die tweede helft was inderdaad flink beneden ons niveau. We maakten het onszelf vaak te lastig.”

Pittig paasweekend

Coach Marieke Dijkstra is het met Burg eens. ,,We begonnen goed, maar zakten daarna helaas wat in”, beaamt ze. ,,We speelden aanvankelijk in een hoog tempo, vonden de ruimtes ook. Je moet niet onderschatten hoe pittig - ondanks de winst - dat EHL-paasweekend is geweest. Drie spannende topwedstrijden in een korte periode. Dat hakt er best wel in. Jammer voor het publiek dat we vandaag onze score niet nog wat verder uit hebben gebouwd naar een nulletje of vier. Er waren kansen. Het zat er echt wel in.”

Opmerkelijk was dat de speelsters niet in de vertrouwde gele, maar in rode rokjes hockeyden. ,,Daar ga ik dus niets over zeggen”, zegt Burg in eerste instantie. ,,Oh, weet je het al? Ze waren gewassen en inderdaad weer mooi schoon. Iemand is vergeten ze mee te nemen. Dat is menselijk. Gelukkig lagen die rode rokjes hier nog ergens in de kast, maar het zag er voor ons en voor veel mensen niet uit. Dat snap ik. Donderdag in de finale om de Gold-Cup tegen SCHC spelen we zeker weer in het vertrouwde zwarte sporttenue met gele rokjes. Na de EHL en de hoofdklasse weer een wedstrijd tegen de Stichtse om 18.30 uur hier in Den Bosch. Daar heb ik nu al zin in.”

HC Den Bosch - Bloemendaal 2-0 (2-0). 10. Burg (sc.) 1-0, 13. Matla 2-0.