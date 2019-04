HC Den Bosch verliest ook strijd om brons op Europa Cup

De laatste editie van de Euro Hockey Club Champions Cup (EHCC) is voor de hockeysters van Den Bosch uitgelopen op een mislukking. Na het verlies in de halve finale tegen Amsterdam gisteren (0-1), was vandaag de Duitse kampioen Der Club an der Alster verrassend te sterk in de strijd om het brons: 1-2.