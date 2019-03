HC Den Bosch verslaat Laren en plaatst zich voor de play-offs

HC Tilburg vergeet zich tegen Kampong te belonen

29 maart Een laagvlieger die bij vlagen hockeyles geeft aan de landskampioen. Dit was het wedstrijdbeeld bij HC Tilburg tegen Kampong. In de eerste helft hadden de bezoekers weinig in te brengen. HC Tilburg kwam dan ook verdiend op voorsprong via Gareth Furlong, die zijn zevende strafcorner van het seizoen raak pushte.