HC Den Bosch verslaat ook Bloemendaal en pakt volle buit tijdens dubbel weekend

Is vertrekken­de Raoul Ehren een magiër? Waarom de Bossche hockey­sters zo succesvol zijn

18 februari Al jaren zijn de hockeysters van Den Bosch nagenoeg onverslaanbaar. Maar nu succescoach Raoul Ehren (acht landstitels) na elf seizoenen vertrekt en bondscoach van België wordt, is het de vraag hoe de club verder moet. Is Ehren een magiër of is Den Bosch in staat om het succes voort te zetten?