HC Den Bosch walst over Bloemendaal heen: 9-1

Herlings onder listige omstandigheden op zoek naar tiende MXGP-zege

14 april Het is nog maar een week geleden dat Jeffrey Herlings zijn 70ste GP-overwinning pakte, maar de volgende mijlpaal is al binnen handbereik. De crosser uit Oploo kan zondag in Agueda, tijdens de GP van Portugal, zijn tiende overwinning boeken in de MXGP. Makkelijk zal het niet worden, want het parcours is een groot vraagteken komend weekeinde.