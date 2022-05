HC Den Bosch wint dankzij twee goals van Matla voor het eerst de Gold Cup

,,Een finale wil je winnen, die prijs pakken. Dus deze overwinning is toch wel heel belangrijk”, zei keepster Josine Koning na de huldiging van de Bossche ploeg op het veld. Het was pas de eerste keer dat Den Bosch het bekertoernooi, dat in deze vorm bestaat sinds het seizoen 2017-2018, uitspeelde. Aan de twee eerdere edities die het einde haalde deed de topploeg niet mee om de speelsters niet te veel te belasten. Nu komt het na zeges op Nijmegen (7-0), Were Di (9-0), Oranje-Rood (4-2), Victoria (5-2) en SCHC (2-1) in een rijtje met Bloemendaal en Oranje-Rood.

Preview

De bekerfinale kan zomaar een preview zijn geweest van de eindstrijd in de play-offs om het landskampioenschap, al moet Den Bosch daarvoor eerst nog voorbij HDM en SCHC langs Amsterdam. ,,Ook daarom ben ik heel blij dat we nu wel gewoon meedoen. Het is sowieso goed om te zien wat hun plan is en waar de sterktes en zwaktes dan liggen. En voor ons is het extra fijn dat we vandaag een finale speelden, om weer terug in dat gevoel en in die sfeer te komen. Hard werken voor elkaar en zeventig minuten lang tot het gaatje gaan. Het lastige is dat we dat tijdens het seizoen vaak niet hoeven te doen. Daar hebben we het ook over gehad, dat we er op de belangrijke momenten moeten staan”, aldus Koning. ,,Zeker tegen Stichtse weet je dat het spannend wordt. Dan is het fijn dat we snel met 2-0 voor komen, maar dat moet niks afdoen aan onze concentratie en hoe we hockeyen. Ik denk wel dat dat gelukt is.”