HC Den Bosch zet de toon met nieuw record: 49 duels op rij ongeslagen

Smulders pakt wederom goud, halve finale eindstation voor Van Gendt

1 april Laura Smulders heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd van dit BMX-seizoen gewonnen. Net als op zaterdag was de 24-jarige Gelderse ook zondag de beste op de Franse baan van Saint-Quentin-en-Yvelines nabij Parijs. Niek Kimmann moest na het goud in de eerste wedstrijd nu genoegen nemen met brons. Hij had zijn gouden plak van zaterdag opgedragen aan teamgenoot Jelle van Gorkom, die herstellende is van een zware en levensbedreigende crash.