HC Tilburg begint aan nieuw avontuur na roerige voorbereiding

Eerst terug naar 22 mei. HC Tilburg is zojuist gepromoveerd na een zenuwslopende best-of-threeserie met Oranje-Rood. Missie geslaagd. Direct na promotie ging coach Ageeth Boomgaardt met de commissie tophockey aan de slag. Er moesten versterkingen komen om de hoofdklasseclubs partij te bieden; de meeste ploegen hadden de ene na de andere aanwinst inmiddels al gepresenteerd.

Tot de allerlaatste shoot-out was het onduidelijk of topkeepster Maddie Hinch kon aanblijven. Ze kreeg van de Engelse bond een jaar dispensatie om op het tweede niveau te spelen. Zou HC Tilburg niet promoveren, dan moest ze vertrekken. Deze onzekerheid hoort bij een ploeg die pas op de laatste speeldag duidelijkheid krijgt.

De versterkingen kwamen, in de namen van Marlena Rybacha en Daphne Nikkels (beiden Oranje-Rood), zilverenmedaillewinnaars op het afgelopen WK Victoria Sauze Valdez en Julieta Jankunas (beiden Victoria), tweede keepster Ingeborg Dijkstra (HGC) en Lotte van Dongen (Klein Zwitserland). Een vijftal speelsters vertrok of stopte met tophockey.

Na de welverdiende vakantie startten de hockeysters begin augustus met de voorbereiding aan hun nieuw avontuur. Al verliep de aanloop rommelig. Een hoofdcoach heeft liever meteen een complete selectie ter beschikking om afspraken te maken en patronen in te slijpen. Alleen zo werkt het niet bij een ploeg waar (top)speelsters uitvliegen om interlands te spelen.

Problemen werkvisum

Zo kwam het Argentijnse duo pas begin deze week aan in Nederland. Al wisten Sauze Valdez en Jankunas bij aankomst nog niet of ze konden spelen tegen Pinoké. Het werkvisum was nog niet goedgekeurd. Maar op woensdag volgde groen licht.

En wat te denken van Maddie Hinch. De topkeepster speelde na het slopende seizoen nog drie toernooien met Engeland deze zomer: een WK, de Commonwealth Games en EK-kwalificatiewedstrijden. Vakantie, laat staan vrije dagen, heeft ze nauwelijks gehad. ,,We houden haar goed in de gaten”, stelt Boomgaardt.

Volledig scherm © Pro Shots / Erich Snijder

Ook Rybacha pendelde voortdurend op en neer. De ene week speelde ze met Polen, de andere week was ze in Tilburg. Boomgaardt: ,,In de voorbereiding zijn we van links naar rechts gegaan. Ik heb mijn selectie nog niet één keer compleet gezien.” Al zoekt ze niet naar excuses, uit eigen ervaring weet ze dat dit bij tophockey hoort.

Voor Van den Assem, hersteld van een achillespeesblessure, is een voorbereiding als deze ook niet nieuw. Bij HC Den Bosch druppelden hockeysters in de zomer na wedstrijden met de nationale ploeg of jeugdselecties ook stapsgewijs binnen.

,,Het was eigenlijk, met alle respect, een lange aanloop richting de play-offs voor de landstitel. We hoefden niet direct bij de start te pieken”, blikt de 32-jarige aanvoerster terug op haar Bossche jaren. ,,In deze situatie zitten wij met deze groep natuurlijk niet, maar je moet een roerige voorbereiding ook niet groter maken dan het is.”

Volledig scherm © Pix4Profs / Jules van Iperen

HC Tilburg staat voor een uitdaging, dat weten Boomgaardt en Van den Assem als geen ander. De acht speelsters met hoofdklasse-ervaring zullen de rest bij de hand moeten nemen. De strijd om handhaving wordt pittig en begint zondag, als de meesten voor het eerst worden onderworpen aan het niveau van de hoofdklasse.

Nieuwe regels Bij ingang van dit nieuwe seizoen gelden nieuwe regels in de hoofdklasse. De kwarten duren niet vier keer 17,5 minuut, maar vier keer een kwartier zuivere speeltijd. Scheidsrechters zullen bij een strafcorner of doelpunt te tijd stil zetten, zoals dat ook gebeurt tijdens internationale wedstrijden. Daarnaast spelen ploegen ook regelmatig op zaterdagen hun duels, nadat een deal is gesloten met Viaplay. Voorheen was dit enkel op de zondagmiddag en heel soms op vrijdagavond. De competitieopzet blijft hetzelfde: de vier beste ploegen strijden in de play-offs om de landstitel, met de finale in het Wagener Stadion in Amstelveen. De nummer tien en elf spelen om lijfsbehoud tegen de nummer twee en drie uit de promotieklasse. De club die laatste eindigt, degradeert rechtstreeks.