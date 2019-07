HC Tilburg begint seizoen met derby tegen Oranje-Rood, voorbereiding start begin augustus

Dat is direct een pikant duel, omdat aanvaller Joep de Natris terugkeert op het oude nest. Vorige week werd bekendgemaakt dat hij HC Tilburg verlaat voor de Eindhovense ploeg, waar hij zijn debuut maakte in de hoofdklasse.

De eerste kraker tegen een directe degradatieconcurrent is een week later. Dan komt Klein Zwitserland naar de Oude Warande, op 29 september speelt HC Tilburg tegen het gepromoveerde Hurley.

Gulinck en Nolan

Om goed aan het vierde opeenvolgende jaar in de hoofdklasse te starten, begint de ploeg van Jeroen Delmée op dinsdag 6 augustus aan de voorbereiding. De hoofdcoach zal het in beginsel wel moeten stellen zonder Felix Gulinck en Greg Nolan.

De captain, die het aanvoerderschap deelt met Jip Krens, brak op de laatste training van afgelopen seizoen zijn middenvoetsbeentje. ,,In eerste instantie zou ik zes weken gips moeten dragen, maar na vijf weken laat ik het nog een keer checken om te kijken of ik dan al uit het gips kan”, laat Gulinck weten vanaf zijn vakantieadres in Zuid-Italië. ,,Ik heb nog geen loopgips, want ik mag totaal niet leunen of steunen op mijn voet.” Totale rust is geboden voor een goed herstel van de middenvelder. ,,Hopelijk mag het gips er op 8 augustus af en dan zal het een aantal weken duren voordat ik volledig fit ben.”