HC Tilburg-captain over coronagate: ‘Zo komt hockeycompetitie in gevaar’

,,Als het blijkt te kloppen, dan is dat zeer kwalijk”, stelt aanvoerder Felix Gulinck van HC Tilburg, dat de wedstrijd met 2-4 verloor. ,,Uit de wandelgangen heb ik begrepen dat de betreffende speler de eerste helft tegen ons zou hebben meegedaan en na rust niet meer.” In de zondagwedstrijd tegen HC Den Bosch zou de Kampong-speler (naar verluidt een international) niet op het wedstrijdformulier hebben gestaan. ,,Misschien heeft hij in de rust van onze wedstrijd te horen gekregen dat de uitslag positief was”, denkt Gulinck. ,,Maar sowieso schrijft het protocol voor dat je niet mag meedoen tot de uitslag van je test bekend is. Als dat wel gebeurd is, dan moet er natuurlijk een straf volgen. Wat ik gepast zou vinden? Dat laat ik aan de KNHB over. Ik denk niet dat wij er punten bij zullen krijgen, eerder dat Kampong aftrek krijgt. Of hooguit dat de wedstrijd overgespeeld moet worden. Er zijn veel opties.”