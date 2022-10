HC Tilburg deelt concurrentie gevoelige tik uit, maar loopt nog geen polonaise: 'We zijn er nog lang niet’

,,Ik ben met een lekker gevoel opgestaan”, zegt Boomgaardt een dag na de overwinning. In één week tijd heeft HC Tilburg een groot gat geslagen met de kelder van de hoofdklasse. Hekkensluiter Klein Zwitserland is op twaalf punten gezet en HC Rotterdam, dat vorige week tegen de verhoudingen in werd verslagen (1-0), staat tien punten achter. Nummer tien Kampong moet een gat van acht punten zien te overbruggen; deze ploegen komen nog wel zondagmiddag in actie.

Boomgaardt blijft met beide benen op de grond en gaat niet zweven van een voorlopige vierde plek. ,,Ons doel blijft handhaving en dat is nog altijd niet bereikt. Er moet, denk ik, een wonder gebeuren als wij laatste worden. Maar jezelf veilig spelen doe je het liefst rechtstreeks. We zijn er nog lang niet.”

Quote We willen knokken voor elke centimeter. De meiden moeten bikkelwerk verrichten en vieze meters maken. Daarmee blijven we wel overeind Ageeth Boomgaardt, coach HC Tilburg

Om een beeld te schetsen van de strijd onderin: afgelopen seizoen degradeerde Victoria met twaalf punten. Oranje-Rood (zestien) en Klein Zwitserland (twintig) speelden de play-outs. Het jaar daarvoor daalde Laren af met dertien punten. HGC (zestien) en Victoria (zeventien) moesten via de nacompetitie lijfsbehoud veiligstellen. HC Tilburg is op de goede weg, maar de race duurt nog vijftien ronden.

Wat zegt de stand op de ranglijst over HC Tilburg? ,,Dat we willen knokken voor elke centimeter. Ze moeten bikkelwerk verrichten en vieze meters maken. Daarmee blijven we wel overeind, maar we moeten ook nog veel leren”, antwoordt Boomgaardt.

Volledig scherm Ageeth Boomgaardt op archiefbeeld. © Pix4Profs / Peter van Gogh

Tegen Klein Zwitserland ontbraken Donja Zwinkels (kuit), Vicky Sauze Valdez (onbekend) en Romée Joosten, die in de warming-up uitviel. De strijd in Den Haag leek uit te draaien op een gelijkspel ondanks de betere kansen van Inge Dankers, Julieta Jankunas en Daphne Nikkels in de eerste helft. Maar de beslissing viel vijf minuten voor tijd vanaf de strafbalstip. Voor de derde keer dit seizoen pushte Marlena Rybacha raak: 0-1.

Volgende week wacht HGC. Coach Boomgaardt gaat het duel met SCHC bekijken op Viaplay, terwijl ze ondertussen geniet van weer een overwinning. Hobby of werk? ,,Misschien wel allebei”, lacht ze. ,,Ik ga geen aantekeningen maken hoor. Dit is gewoon leuk om te kijken.”