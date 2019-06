HC Tilburg-doelman Van Emstede zegt al drie jaar dat hij stopt: ‘Dit is écht mijn allerlaatste jaar’

Je twijfelt al jaren. Waar komt dit vandaan?

,,Ik reis veel voor mijn werk naar het buitenland en als je dit combineert met vijf trainingen in de week en een wedstrijd op zondag, dan is dat pittig. Soms houdt het tophockey de werkzaamheden tegen. Maar hockey is voor mij heel belangrijk. Uit het ritme haal ik ook weer energie. Veel mensen maken er dan ook grappen over: ‘Daar komt-ie weer’, zeggen ze dan als ik kenbaar maak ermee op te houden. Het blijkt toch lastiger om te stoppen dan ik dacht.”

Wat is de reden om toch weer door te gaan?

,,Het plezier dat ik eruit haal. Het levert mij meer energie op dan dat het mij kost. De ambitie van de club spreekt mij ook heel erg aan. Ik denk dat we met HC Tilburg aan een reis zijn begonnen waarin we de weg omhoog in kunnen zetten. En van mijn vriendin mag ik ook nog een jaartje doorgaan. Gelukkig.”

Heb je lang getwijfeld?

,,In de winterstop heb ik aangegeven te stoppen aan het eind van het seizoen. Maar het blijkt toch lastig zijn om ervaren en goede keepers te vinden. Dus heeft de club mij gevraagd of ik toch niet nog een jaartje wilde blijven. Hierna houdt het écht op.”

Wat als HC Tilburg was gedegradeerd?

,,Dan denk ik dat ik eerder had besloten om door te gaan. Met degradatie wil ik geen afscheid nemen en dan zou ik op mijn hoogtepunt willen stoppen: met promotie naar de hoofdklasse.”

Wat wil je komend seizoen brengen?