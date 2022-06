HC Tilburg en coach Sjoerd Marijne uit elkaar na degradatie

HC Tilburg dondert in ravijn na echec in Groenekan: ‘We zijn nooit op niveau gekomen’

Sprengers neemt afscheid met degradatie: ‘Dieptepunt in mijn carrière, alsof ik ze in de steek laat’

Ze troffen in de play-outs Voordaan, de nummer drie uit de promotieklasse. Maar het lukte HC Tilburg niet om zich te handhaven, want Voordaan won twee keer via shoot-outs. Daardoor viel na zes jaar hoofdklasse het doek. Vier dagen na de degradatie, maakte de club dus bekend dat de wegen met de hoofdcoach Marijne en assistent-trainer Bas van Zundert ‘in goed onderling overleg’ scheiden. Marijne zelf was niet bereikbaar voor commentaar. ,,Ik ga nu niet in op alles gerelateerd aan Tilburg.”