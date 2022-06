HC Tilburg haalt oude bekende terug als hoofdcoach: ‘Dit voelt zelfs als thuiskomen’

Dennis Dijkshoorn is de nieuwe hoofdtrainer van de hockeyers HC Tilburg. Hij keert na één seizoen afwezigheid terug bij de club waar hij vijf seizoenen de assistent-coach van Jeroen Delmée was. Dijkshoorn moet HC Tilburg terug naar Tulp Hoofdklasse brengen.

Twaalf dagen na het vertrek van Sjoerd Marijne, die HC Tilburg niet in de hoofdklasse kon houden, heeft de club een vervanger aangesteld in de vorm van Dennis Dijkshoorn. ,,We zijn meteen met het team in gesprek gegaan over het gewenste profiel van de nieuwe hoofdcoach en assistent. Daarbij zijn natuurlijk ook namen genoemd’, aldus bestuurslid Carlo Korssen van Heren-1 in het persbericht. Joep van Nuland, de afgelopen jaren video-analist, zal Dijkshoorn assisteren.

Dijkshoorn assisteerde Jeroen Delmée vijf jaar bij HC Tilburg. Na seizoen 2020-2021 werd Delmée bondscoach en vertrok ook Dijkshoorn. Hij werd hoofdcoach bij de Belgische topclub Dragons, maar maakte het seizoen niet af in Brasschaat. ,,Ik ken de club goed, ben gecharmeerd van de mensen en de ambitie, het voelt misschien zelfs als thuiskomen. Dat is een mooi vertrekpunt om te gaan bouwen met het team, de staf, de fans en vrienden van Heren-1", zegt Dijkshoorn in het persbericht.

,,En met Joep van Nuland, die al meerdere jaren als video-analist betrokken was en steeds meer op het veld stond, heb ik een assistent met wie ik en het team kunnen lezen en schrijven. Er ligt een stevige uitdaging en die ga ik graag aan.”

Leegloop internationals

Voor het bestuur was het na de degradatie belangrijk om het huidige team bij elkaar te houden. Dat is niet helemaal gelukt. ,,De internationals konden we niet behouden omdat zij vanwege hun internationale status en ambities op het hoogste niveau moeten uitkomen", licht Korssen toe. Daarmee doelt hij op Manu Prol Pérez, Ladislao Gencarelli, Maico Casella en Federico Fernandez Onega. Ook José Leandro Tolini moet daarom vertrekken. Van Rik Sprengers was al bekend dat hij komend seizoen bij Kampong speelt.

,,We zijn ontzettend blij dat we het team goed bij elkaar hebben weten te houden. Het aanstellen van de voor ons niet onbekende Dennis met een vertrouwd gezicht van Joep van Nuland als assistent heeft daar zeker aan bijgedragen. We kijken uit naar een gretig team, dat met plezier in het spelletje punten gaat pakken’, aldus voorzitter Rob Kluyt.