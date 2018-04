HC Tilburg handhaaft zich in hoofdklasse ondanks nederlaag

Nederland wint WK ijshockey voor D-landen in Tilburg met speels gemak

18:37 De Nederlandse ijshockeyers hebben zondagavond in Tilburg de titel gepakt in divisie 2A, het vierde mondiale niveau. Op de slotdag van het toernooi in het IJssportcentrum in Tilburg werd Australië met 9-2 verslagen. Door de winst promoveert Nederland naar divisie 1B, waarin het volgend jaar Roemenië, Polen, Japan, Estland en Oekraïne treft.