HC Tilburg houdt de schade beperkt tegen Kampong

Toen de bezoekers in de negende (strafcorne) en tiende (strafbal) minuut scoorden, dreigde voor de Tilburgers even een scenario zoals Almere dat afgelopen weekend had meegemaakt tegen Kampong. Toen werd het maar liefst 11-0.

De ploeg van Jeroen Demée moest in de eerste helft nog wel twee tegentreffers slikken, maar toonde vervolgens veerkracht. Op een veld dat door de neergutsende regen steeds lastiger bespeelbaar werd, kwamen de Tilburgers beter in hun ritme. Via een wonderschone treffer van Frederico Fernandez Onega - een stiftje over de ijzersterke doelman David Harte - werd het 1-4, in de slotminuut werd het via een uitspeelcorner nog 2-4 door Sander Visser. Zondag gaat HC Tilburg op bezoek bij Amsterdam. En dan komen eindelijk wedstrijden waarin er voor de Tilburgers op papier en in de praktijk mogelijkheden liggen om punten te pakken.