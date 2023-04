HC Tilburg in linkerrijtje, maar nog altijd niet veilig: ‘Dit heb ik in al die jaren nog nooit meegemaakt’

De ranglijst is na een zenuwslopende wedstrijd van HC Tilburg flink door elkaar geschud. De hockeysters wonnen met 2-3 bij HGC en klommen naar de zesde plaats. Maar handhaving is drie speelronden voor het einde nog altijd niet bereikt.

De kelderstrijd in de Tulp Hoofdklasse ligt volledig open. In de zinderende strijd om de negende plaats deden tot zaterdagmiddag drie ploegen mee: HC Tilburg, Bloemendaal en HDM. Na dit weekeinde moeten ook Kampong (nederlaag tegen HDM) en HGC zich ineens zorgen gaan maken. Vijf ploegen die strijden om één play-outplek te ontlopen. De hockeyliefhebber staat een apotheose te wachten die niet goed is voor je hart.

Voorlopig heeft HC Tilburg de beste papieren. De nummer zes kan geen elfde of twaalfde meer worden, die gaten zijn inmiddels te groot. ,,Ik heb dit nog ooit meegemaakt. Het ligt zo dicht bij elkaar", benadrukte Maddie Hinch. De doelvrouw die na dit seizoen vertrekt, loopt toch al wat jaren mee. ,,Die spanning maakt het hartstikke leuk, maar het is ook frustrerend dat je met 23 punten nog steeds niet veilig bent. Ik heb er aardig wat grijze haren van gekregen", grapte ze.

Quote Die spanning maakt het hartstikke leuk, maar het is ook frustre­rend dat je met 23 punten nog steeds niet veilig bent. Maddie Hinch, doelvrouw HC Tilburg

Daarom is ieder punt moment meer dan welkom. Vermoedelijk zal het op de laatste twee speelronden aankomen als HDM én Bloemendaal de tegenstanders zijn. De kans dat de ploeg van Ageeth Boomgaardt stunt tegen Amsterdam en zich zaterdag al veilig speelt, is klein. Al zijn de wonderen de wereld nog niet uit en verkeert HC Tilburg in vorm met drie zeges achter elkaar.

Volledig scherm Hoofdcoach Ageeth Boomgaardt in overleg met Maartje Paumen. © Pro Shots / Shane Winsser

Drummond-De Goede en Van Geffen

De winst op HGC was knap. In Wassenaar spelen gelouterde internationals Eva Drummond-De Goede, Margot van Geffen en strafcornerkanon Lola Riera (15 goals). Natuurlijk, ook in Tilburg lopen uitstekende hoofdklassespeelsters rond inclusief topkeepster Hinch, maar het is vooral een heel jeugdig team met veel debutanten op het hoogste niveau. ,,En we maken het iedereen lastig met soms goed hockey. Dat gaat na de winterstop echt een stuk beter. Maar slecht is ook meteen heel slecht bij ons", stelde Hinch.

Programma HC Tilburg 29 april: HC Tilburg - Amsterdam

7 mei: HDM - HC Tilburg

14 mei: HC Tilburg - Bloemendaal

Zij zag hoe Romée Joosten uit een strafcornerrebound de score opende. Riera sloeg direct terug met haar wapen: 1-1. Tegen de verhoudingen in zette Julieta Jankunas HC Tilburg weer op voorsprong met een slimme stickbeweging. Vicky Sauze (strafcornervariant) zorgde na rust voor de 1-3.

Bijna 120 strafcorners tegen

De zege was nog niet binnen. Na de aansluitingstreffer van Riera was het zelfs alle hens aan dek, zeker toen Mikki Roberts nog geel kreeg. ,,We zeiden vooraf tegen elkaar dat we niet te veel strafcorners moesten weggeven om hier te winnen. En dan krijgt HGC er twaalf", zei Hinch. Met zelfspot: ,,We hebben met zo'n 120 strafcorners tegen ook genoeg kunnen oefenen dit seizoen.”

Quote We hebben met bijna 120 strafcor­ners tegen ook genoeg kunnen oefenen dit seizoen Maddie Hinch, HC Tilburg

Maar HC Tilburg overleefde de slotfase met een vrouw minder en bewees ook bonuspunten te kunnen pakken. Coach Boomgaardt: ,,Ik ben supertrots. Maar we laten ons niet verleiden door de stand op de ranglijst.” Met die instelling en een flinke portie vechtlust kun je ook als onervaren ploeg veel bereiken. Nog drie finales.

Scoreverloop: 10. Joosten (sc) 0-1, 10. Riera (sc) 1-1, 27. Jankunas 1-2, 38. Sauze (sc) 1-3, 53. Riera (sc) 2-3.

Strafcornerverhouding: 12-3

Groene kaarten: Serrahima (HGC)

Gele kaarten: Roberts (HC Tilburg)

Volledig scherm Vicky Sauze Valdez probeert Margot van Geffen te passeren. © Pro Shots / Shane Winsser