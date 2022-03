HC Tilburg is opnieuw de sterkste van de stad

hockeyJarenlang won Were Di de stadsgevechten van HC Tilburg. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid. Jade Vermeer besliste de derby in het voordeel van HC Tilburg: 2-3.

Sinds de club uit West heeft ingezet op de hoofdklasse is er sprake van een ommekeer. HC Tilburg won vier van de laatste drie keer (inclusief gisteren) – één keer werd het 2-2. Were Di-coach Mark Dekker vocht al meerdere derby’s uit sinds 2018 en verklaarde waar de ommezwaai vandaan kwam. ,,HC Tilburg heeft simpelweg meer geld te besteden dan wij. Onze topspeelsters Marloes Timmermans en Inge Dankers zijn daar niet voor niets naartoe gegaan. Dan is het logisch dat zij een volgende stap maken.”

Was het dan knap van zijn ploeg dat HC Tilburg zoveel moeite had? ,,Ik denk ook dat het komt omdat het een derby is”, antwoordde Dekker, komend seizoen trainer bij MOP. ,,Bovendien geloof ik gewoon in de potentie van deze groep, maar omdat wij jong zijn, is het de ene week nul of honderd, zoals tegen HC Tilburg.”

Ook Jade Vermeer (23) gaf haar blik op de stadsstrijd, voor haar ook een van de vele die ze inmiddels heeft uitgevochten ,,Zij hadden vroeger écht heel sterke speelsters erin staan, maar zijn inmiddels een veel jonger team”, vertelde de match winner. ,,Wij hebben heel goede aanwinsten erbij gekregen en ik denk dat we beter op elkaar ingespeeld zijn. Nu strijden wij voor promotie (derde, red.) en zijn zij wat afgezakt op de ranglijst (negende, red.).”

Aan de kant van Were Di leefde het gevoel van een derby een stuk meer, zo vertelde de 18-jarige Babs van Hest na haar tweede stadsduel. ,,De eerste keer dat ik dit meemaakte, voelde ik echt wel spanning. Er staan zoveel mensen langs de kant, echt gaaf om voor hen te spelen. Dit zijn de wedstrijden van het jaar. Dan moet je extra genieten.”

Niet te veel nadruk

Tilburg-coach Ageeth Boomgaardt legde er juist niet te veel nadruk op; zij benaderde het als een gewone competitiewedstrijd. ,,Ik denk niet dat de ploeg dat nodig heeft”, gaf Boomgaardt toe. ,,Hockeyend en op snelheid moesten we het verschil kunnen maken. Dáár heb ik het over gehad.”

In de slotfase maakte HC Tilburg pas het verschil, terwijl het nog op een 0-2 voorsprong kwam dankzij Jeske van Bavel en Iris Dominicus. Daarna nam Were Di het initiatief over en knokte de thuisploeg zich terug via Sietske Loots (strafbal) en Van Hest, die een gele én groene kaart kreeg.

Op het moment dat zij langs de kant zat, maakte Jade Vermeer de 2-3 (strafcornerrebound). ,,Ik voelde mij wel een beetje schuldig”, zei Van Hest over haar gele kaart, die direct relativeerde. ,,Voor een strafcorner heb je geen man meer nodig.”

Matchwinner Vermeer glunderde: ,,Wij maken er zelf een vechtwedstrijd van en daar zijn zij hartstikke goed in, maar wij hebben laten zien te kunnen terugvechten.” Zo kroonde HC Tilburg voor de tweede keer achter elkaar tot de sterkste van de stad. ,,Maar ik denk wel dat een punt niet onverdiend was geweest”, stelde Were Di-coach Dekker.

Scoreverloop: 3. Van Bavel 0-1, 23. Dominicus 0-2, 29. Loots (sb) 1-2, 40. Van Hest 2-2, 65. Vermeer (sc) 2-3.