HC Tilburg - Kampong moet definitief overgespeeld worden

In de wedstrijd in de mannenhoofdklasse op vrijdag 25 september deed international; Jip Jansen mee bij Kampong, terwijl hij nog in afwachting was van de uitslag van een coronatest. Halverwege het duel kreeg hij die uitslag: positief. Hij verliet het veld en keerde huiswaarts, maar het kwaad was al geschied. Tegen de regels in had Jansen speelminuten gemaakt.