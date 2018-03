HC Tilburg krijgt in slotfase deksel op de neus

Concurrent Trappers haalt bezem door ploeg na uitschakeling in Oberliga

16 maart Een van de concurrenten van Tilburg Trappers in de Oberliga Nord ziet er volgend seizoen compleet anders uit. Het bestuur van Füchse Duisburg is helemaal klaar met het grootste deel van de spelersgroep na de uitschakeling in de achtste finale van de play-offs en zet het merendeel van de selectie op de keien.