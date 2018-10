HC Tilburg laat Pinoké in extremis langszij komen

Na een weifelend begin nam HC Tilburg het initiatief over van Pinoké. Dat betaalde zich uit met een benutte strafcorner van Gareth Furlong: 1-0.

Daarna groeiden de bezoekers steeds meer in de wedstrijd. Ze drukten Tilburg terug en dat leidde tot de gelijkmaker van de solerende Marlon Landbrug: 1-1.

Onverwacht kwam de thuisploeg enkele minuten voor tijd op voorsprong via opnieuw Furlong. Maar de euforische stemming sloeg om in treurnis, nadat Alex Hendrickx in extremis de uitspeelcorner tegen de plank pushte: 2-2.