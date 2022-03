HC Tilburg legt zich na remise neer bij play-outs

Middenvelder Manuel Prol Pérez sprak eerder nog krachtige woorden uit in deze krant. ,,Wij gaan niet verliezen. Ik weet zeker dat we winnen als wij ons wedstrijdplan uitvoeren”, zei de Spanjaard in aanloop naar de degradatiekraker. ,,Onze strafcorner is ons grootste wapen. Dus daar moeten we op inzetten.”

Inderdaad HC Tilburg verloor niet bij Hurley én voerde in de ogen van coach Marijne ook het wedstrijdplan uit. Maar zijn hockeyers versierden slechts twee strafcorners en creëerden weinig serieus gevaar in de cirkel. Was Prol Pérez te brutaal geweest? ,,Nee”, antwoordde Marijne. ,,Met die attitude moet je een wedstrijd ingaan.”

Strijd om plek tien

HC Tilburg kon Hurley met een zege de genadeklap uitdelen en uitlopen tot negen punten, maar liet de hekkensluiter met het gelijkspel in leven. ,,Zij hangen nu nog aan een zijden draadje, hebben enige vorm van hoop”, zei Marijne na de wedstrijd. ,,Wij schieten hier eigenlijk niet zoveel op mee op, behalve dan dat de afstand even groot is gebleven en SCHC één punt achter ons staat.”

HC Tilburg zal met Stichtsche moeten uitvechten wie als tiende eindigt dit seizoen en daardoor de nummer drie van de promotieklasse treft in de play-outs. HC Rotterdam (negende) speelde gelijk bij HC Den Bosch (achtste) en dat gat bleef zeven punten. ,,We kunnen wel naar Rotterdam kijken, maar dat heeft geen zin als wij deze punten niet pakken, dan moet je realistisch zijn.”

Tilburgs euvel

Bij Hurley speelde een Tilburgs euvel op; domineren, maar weinig serieuze doelkansen creëren in de vijandelijke cirkel. Ladislao Gencarelli gaf met zijn eerste hoofdklassegoal een goed startsein, maar Rutger Plat maakte tien minuten later de 1-1.

HC Tilburg bleef zoeken naar het gaatje en kwam op 2-1 dankzij de elfde rake strafcorner van José Leandro Tolini. Vlak voor tijd ging het alsnog mis. Miel van den Heuvel liep goed uit, maar via hem verdween de strafcorner van Indra Aerts achter Sander van Berkel: 2-2. ,,We moeten de wedstrijd gewoon killen. Dat is het enige wat ik de jongens kan verwijten”, stelde Marijne. ,,Dit resultaat is teleurstellend.”