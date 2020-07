HC Tilburg maakt zich op voor voorbereiding op nieuw seizoen

Hij is de grote kampioen, dat is te zien, Van Dullemen nog an toe

7:00 We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 14 in deze serie: de enige GP-zege van wegracer Boet van Dulmen. Een terugblik met ‘troubadour’ Pieter van Boxtel en supporter Frans van Helvoirt.