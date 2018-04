HC Tilburg met één been veilig na winst op Pinoké

Schijndelse dressuuramazone Witte-Vrees zesde in Parijs

14 april Dressuuramazone Madeleine Witte-Vrees heeft bij de wereldbekerfinale in Parijs genoegen moeten nemen met de zesde plaats. De 45-jarige amazone uit Schijndel eindigde met Cennin in de afsluitende kür op de zesde plaats, met een score van 81,336 procent. De wereldbeker ging voor de vierde keer naar Isabell Werth uit Duitsland, die in 1992, 2007 en vorig jaar ook de beste was.