HC Tilburg pakt door en haalt ook ervaren Argentijnse verdediger binnen

Leandro Tolini heeft zich laten informeren door zijn ploeggenoot bij het nationale team Federico Fernandez Onega, die onlangs zijn contract met twee jaar verlengde. ,,Ik heb voor Tilburg gekozen vanwege de de excellente referenties die mijn vriend Federico mij heeft gegeven.”

Hij ziet de hoofdklasse als de beste competitie ter wereld. Dat was voor hem een motivatie om te tekenen. ,,Dit wordt mijn eerste ervaring in de hoofdklasse, dat was altijd een persoonlijk doel. Ik kan niet wachten om voor Tilburg te spelen en een goed seizoen te draaien.” Tolini speelde vorige week nog met Argentinië tegen India om de Pro League, waar hij tweede staat op de topscorerslijst met tien goals. In totaal speelde hij tot nog tie 73 interlands, waarin hij 38 goals maakte.

Eerder trok de club Bram van Groesen en Manu Prol Pérez aan. Bram van Groesen komt over van HC Den Bosch, Manu Prol Perez speelt momenteel in de hoogste Spaanse divisie bij Complutense.

Meerjarenplan

De komst van Tolini maakt onderdeel uit van het meerjarenplan van HC Tilburg, dat gestaag naar de top van de hoofdklasse wil groeien. ,,We zijn aan het bouwen aan onze schitterende club, weliswaar een fusieclub (2011) maar een met bijna honderd jaar historie. Nu het fundament er is en de jeugdopleiding staat is het moment aangebroken om door te pakken op het hoogste niveau bij de vrouwen en mannen. We zijn een grote club, hebben een stevige ambitie en daar hoort het aantrekken van topspelers bij’, aldus voorzitter Rob Kluyt.

Voorlopig is de club nog niet klaar op de transfermarkt, zegt voorzitter Kluyt. HC Tilburg is nog met twee serieuze versterkingen in gesprek. Een nieuwe hoofdcoach is nog niet bekend gemaakt.