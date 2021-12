HC Tilburg pakt één puntje in de zaal: ‘Maar wij hadden die wedstrijd echt moeten winnen’

Bas van Zundert, zaalhockeycoach van HC Tilburg, vertrok na de twee duels teleurgesteld huiswaarts. Met nog drie duels te gaan in de poulefase zal het een hele toer worden om de degradatiepoule te ontlopen. Toch ziet Van Zundert nog perspectief: ,,Als we over twee weken goede resultaten boeken, ziet de wereld er wellicht weer heel anders uit. Op de eerste speeldag waren we zwaar de underdog tegen Den Bosch en Rotterdam. Die wedstrijden verloren we dan ook, maar we speelden wel goed in de discipline. Tegen Voordaan gingen we deze zondag met 2-8 de boot in. We liepen vol in hun mes. Voor rust maakten wij onze kansen niet af, terwijl zij er drie maakten uit vier mogelijkheden. Na de pauze misten wij de kans op de 1-3 en in de counter scoren zij de 0-4. Toen was het wel bekeken. Tegen Oranje-Rood stonden we bij rust met 2-4 achter en werd het uiteindelijk 6-6. Maar wij hadden die wedstrijd echt moeten winnen.”