HC Tilburg sluit ‘leerzaam jaar’ af met slechtste eindklassering in clubhistorie: ‘Er zat meer in’

HC Tilburg heeft ‘een leerzaam en zwaar seizoen’ afgesloten met een 3-2 nederlaag bij Victoria. Dat zorgde voor een zevende plek in de promotieklasse, de slechtste eindklassering in de clubgeschiedenis.

Dennis Dijkshoorn, die het stokje overnam van Sjoerd Marijne en terugkeerde op de Oude Warande, moest helemaal opnieuw beginnen. Na de degradatie liep de club leeg en toen was het al juni. Dan is het harken naar spelers, want de meesten hebben al een club gevonden.

Negen spelers vertrokken en daar kwamen er uiteindelijk tien voor terug. Veelal jeugdige spelers met geen of amper speeltijd in het seniorenhockey, maar ook jongens met ervaring in de promotieklasse. Alleen waren zij een andere topsportbenadering gewend; geen vijf keer trainen én krachttraining, maar drie keer.

We hadden onszelf wel als doel gesteld om bij de beste drie te eindigen. Daarom ligt die zevende plek ook niet lekker. Rik Gosens, HC Tilburg

Dan waren daar ook nog de cultuurdragers en hockeyers die de teleurstelling van de degradatie moesten verwerken en het liefst zo snel mogelijk wilden terugkeren naar de Tulp Hoofdklasse. Dijkshoorn moest hierdoor drie groepen binnen de selectie zien te managen.

Smalle selectie

Daarbovenop kwam dat het hem niet altijd meezat vanwege de smalle groep. De selectie telde 22 namen, maar een groot deel viel al weg. Dan valt er weinig te kiezen, terwijl een ploeg juist gebaat is bij onderlinge concurrentie omdat strijd elkaar naar een hoger niveau tilt.

Coen Specken en Bart Ghering golden als noodgevallen en speelden in het begin, Thijs van Woensel was de reservedoelman die keepte tegen Victoria, Jasper van der Looy keerde onlangs terug van een achillespeesblessure, Joost Mallant (gebroken enkel) speelde niet meer na de winterstop, de Chileen Vincente Göni Hartard keerde halverwege niet meer terug en Bram van Groesen (gisteren uitgevallen na een bal op zijn oog van een ballenjongen) was een tijd op studiereis.

Die cocktail zorgde ervoor dat HC Tilburg punten verspeelde tegen de laagvliegers. Aan de andere kant liet de ploeg ook zien dat het in topwedstrijden écht mee kan, al ging het in de slotfase dan wel mis.

Volledig scherm Bram van Groesen op archiefbeeld. Hij was een tijd op studiereis en speelde daardoor niet bij HC Tilburg. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Flets HC Tilburg in slotduel

De afsluiter tegen Victoria was typisch zo'n wedstrijd waarin niets meer op het spel stond. Een flets HC Tilburg verloor met 3-2 (goals Thijs Bams en strafcornervariant Riley van den Broek) en zakte naar de zevende plaats in de promotieklasse, de slechtste eindklassering in de clubgeschiedenis.

Het was een zwaar en leerzaam jaar, maar ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Dennis Dijkshoorn, hoofdcoach HC Tilburg

Rik Gosens, die als derde strafcornerschutter vier goals maakte dit seizoen, blikte terug: ,,We wisten misschien dat het niet realistisch was om direct terug te keren, maar we hadden onszelf wel als doel gesteld om bij de beste drie te eindigen. Daarom ligt die zevende plek ook niet lekker. Er zat meer in.”

Hoofdcoach Dijkshoorn erkende dat het pittig is geweest. ,,Het was een zwaar en leerzaam jaar, maar ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Een aantal jongens heeft grote stappen gezet en we gaan komend jaar nieuwe stappen zetten.” Hoe dat uitpakt, is nog de grote vraag. Maar de club wil een serieuze gooi doen naar de play-offs. Alleen gaan Jip Krens, Sander Visser en Mallant niet meer meemaken. Zij stoppen. Maar versterking is naar eigen zeggen op komst.

Victoria - HC Tilburg Scoreverloop: 10. Bijlaard 1-0, 18. Van Eijck (sc) 2-0, 28. Van Hengel 3-0, 29. Bams 3-1, 70. Van den Broek (sc) 3-2.

Strafcornerverhouding: 8-3

Groene kaarten: Bams (HC Tilburg)