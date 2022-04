HC Tilburg-speelster Bombach lacht weer, na twee ellendige jaren: ‘Heb mijzelf meerdere keren afgevraagd: waarom hockey ik eigenlijk nog?’

Op weg naar de laatste competitiewedstrijd van de eerste seizoenhelft, bij MOP, krijgt Bombach een flashback naar augustus 2019. ,,Ik werd ineens heel erg zenuwachtig, terwijl ik niet eens kon spelen. Heel raar”, blikt de aanvalster van HC Tilburg terug.

Ze denkt die ochtend terug aan de middag waarop ze in Vught haar kruisband afscheurt en een botkneuzing oploopt. ,,Dit is een hel”, zegt ze tegenover hockey.nl. Een kruisbandblessure: nachtmerrie voor iedere sporter en voor Bombach al helemaal, blijkt later.

Als de spits in de winter van 2021 klaar lijkt voor een rentree, is ze nog niet fit; de linker bovenbeenspier spant niet meer aan. Ze moet opnieuw leren lopen, luidt de conclusie. ,,Ik kon weer van vooraf aan beginnen”, verzucht ze op een bankje in de zon bij het clubhuis.

Bombach beeldt de oefening uit waarmee het herstel begint. Ze gaat rechtop zitten, legt haar linkerbeen op het bankje en spant de bovenbeenspier aan. ,,Echt zó simpel”, benadrukt ze. Ze schiet in de lach.

‘Geen spijt krijgen’

Stap voor stap gaat Bombach vooruit. Maar het plezier ebt weg. ,,Ik dacht op een zondagochtend: ik zou nu ook kunnen gaan mountainbiken. Daar schrok ik van.”

Het vlammetje in gevoelsmens Bombach is gedoofd, terwijl het nieuwe seizoen voor de deur staat. ,,Ik kon elke training wel huilen, liep met mijn ziel onder de arm”, herinnert de 29-jarige jeugdcoach zich. ,,Ik heb mijzelf meerdere keren afgevraagd: waarom hockey ik eigenlijk nog?”

Met hoofdcoach Ageeth Boomgaardt en assistent-trainer Maartje Paumen voert ze meerdere gesprekken. Ze besluiten dat Bombach naar het tweede gaat om het plezier te hervinden. ,,Ik wilde er nog één keer voor gaan, anders zou ik spijt krijgen. Mocht het niet lukken, dan zou ik stoppen met tophockey.”

Oerkreet

Week voor week gaat het beter. ,,Ik kreeg steeds meer vertrouwen in mijzelf en mijn lichaam”, glundert de aanvalster van de nummer 3 van de promotieklasse, die in de winterstop aanhaakt en bij de herstart direct scoort. Een twinkeling in de ogen verschijnt. ,,Er kwam een oerkreet in mij los. Op dat moment voelde ik de wil om te winnen én te scoren weer terug. Heerlijk.”

Ook coach Boomgaardt is blij met de terugkeer. Voor het duel met Huizen gaf ze Bombach nog een knuffel. ,,Ageeth zei: ‘Sen, nu is het weer jouw tijd om te genieten.’ Dat was fijn.” Ja, Bombach is weer terug en geniet weer na twee ellendige jaren. Ze kan niet wachten op het duel bij HIC.

Volledig scherm TILBURG, Senna Bombach tijdens training van de hockeyvrouwen HC Tilburg Foto: Pix4Profs/Joyce van Belkom © Pix4Profs/Joyce van Belkom