HC Tilburg-speler Van der Horst: ‘We zijn op details afgestraft’

Bij de hockeyers van HC Tilburg heerst na het verlies bij buurman HC Den Bosch (3-1) het gevoel dat er best een punt in had gezeten. ,,Als je hier net wat scherper bent, haal je wel een resultaat’’, zegt Jaïr van der Horst.

Na een korte uitloopsessie probeert de Tilburgse aanvaller samen te vatten waar het precies mis ging voor zijn ploeg. ,,Over het algemeen hebben we een goede wedstrijd neergezet, maar zijn we op details afgestraft”, aldus Van der Horst, die bij een 2-1 stand nog in het zijnet sloeg. ,,Maar als we hierop voortbouwen dan geloof ik dat die punten uiteindelijk wel komen.”

Lees ook Play HC Den Bosch sterker dan HC Tilburg in Brabantse derby Lees meer

Leuk die complimenten voor het prima spel, maar voorlopig blijft het Tilburgse puntenaantal dus steken op drie. Daardoor staat de ploeg van Jeroen Delmée voorlaatste in de hoofdklasse. Terwijl er een paar goede mogelijkheden waren om Den Bosch pijn te doen vandaag. Of het missen van die kansen exemplarisch is voor het Tilburg van dit seizoen? Van der Horst twijfelt: ,,Een beetje wel. In de eindfase zijn we vaak gewoon net niet scherp genoeg. Daarmee bedoel ik ook de verdedigende eindfase, anders geef je die goals van vandaag niet weg.”

Dan maar morgen tegen Amsterdam? Van der Horst schiet in de lach. ,,Tegen zo’n sterke tegenstander zal het weer zwaar worden. Maar we moeten blijven geloven in ons spel en hard blijven werken. Vooral dat laatste, dat moeten wij altijd meer doen dan andere teams.”

Baas aan de bal

Bij de tegenstander, HC Den Bosch, weten ze dat ze niet hun beste wedstrijd van het seizoen achter de rug hebben. Des te blijer is coach Eric Verboom met de drie punten, zo zei hij terwijl zijn spelers in de gym aan het uitfietsen en strekken waren. Ook hij zag dat het te slap was van Bossche kant. ,,Tilburg was met bal vaak de baas. Hun rechtsback (Tim Cross, red.) heeft na rust wel vijf keer in onze cirkel gestaan. Dan liet Jelle (Galema, red.) hem weer lopen, dan deed Jasper Tukkers het weer niet goed”, zegt Verboom.

Daarentegen zag de coach dat zijn ploeg wel effectief was. ,,We halen vandaag natuurlijk wel zes strafcorners. Maar in balbezit waren we vandaag niet goed genoeg en in de beginfase verdedigden we te slordig. In de cirkel ging dat beter, maar je moet er eerst voor zorgen dat Tilburg daar niet komt.”