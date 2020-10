HC Tilburg-trainer Delmée noemt straf voor Kampong ‘fors’: ‘Daar ging het ons niet om’

Kampong-speler Jip Janssen deed op 25 september mee in het duel met HC Tilburg, terwijl hij in afwachting was van de uitslag van een coronatest. Dat had niet gemogen. Zondag kwam de zaak voor de tuchtcommissie, de uitspraak volgde gisteren: de tuchtcommissie vond zichzelf niet bevoegd om zich uit te spreken over de speelgerechtigdheid van de speler, maar vond wel dat Kampong nalatig is geweest in de communicatie. Janssen onderging op de wedstrijddag een coronatest en las in de rust van dat duel op zijn mobieltje dat zijn uitslag positief was. ‘Hiermee heeft Kampong het bondsregelement overtreden, maar ook het aanzien en de belangen van de hockeysport geschaad’, stond in het persbericht van de hockeybond. De tuchtcommissie legde een boete van 500 euro op.